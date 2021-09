I Santi di Sabato 25 Settembre 2021 (Di sabato 25 settembre 2021) San CLEOFA Discepolo di Gesùsec. ICleofa, o Cleofe, o Alfeo (tali nomi sono la trascrizione del nome ebraico Halphai), marito di Maria di Cleofa e forse fratello di San Giuseppe, era padre di Giacomo il Minore, di Giuseppe e di Simone. Fu tra i primi discepoli a rivedere il Signore dopo la risurrezione, come San Luca ci riferisce. Cleofa ed un suo condiscepolo erano sulla strada di Emmaus e Gesù si avvicinò spiegando loro le Scritture. Essi lo riconobbero solo quando, sedutisi a mensa con lui, Gesù prese del pane, lo benedisse …www.Santiebeati.it/dettaglio/72000 Santa KETEVAN Regina di Georgia, martire† 12 Settembre 1624Santa Ketevan era la moglie del re Davide di Kakezia e madre del successore di quest’ultimo, il re Teimuraz. Essa fu perseguitata a motivo della sua fede dal re di Persia, lo scià musulmano Abbas I, e trascorse quasi dieci anni ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 settembre 2021) San CLEOFA Discepolo di Gesùsec. ICleofa, o Cleofe, o Alfeo (tali nomi sono la trascrizione del nome ebraico Halphai), marito di Maria di Cleofa e forse fratello di San Giuseppe, era padre di Giacomo il Minore, di Giuseppe e di Simone. Fu tra i primi discepoli a rivedere il Signore dopo la risurrezione, come San Luca ci riferisce. Cleofa ed un suo condiscepolo erano sulla strada di Emmaus e Gesù si avvicinò spiegando loro le Scritture. Essi lo riconobbero solo quando, sedutisi a mensa con lui, Gesù prese del pane, lo benedisse …www.ebeati.it/dettaglio/72000 Santa KETEVAN Regina di Georgia, martire† 121624Santa Ketevan era la moglie del re Davide di Kakezia e madre del successore di quest’ultimo, il re Teimuraz. Essa fu perseguitata a motivo della sua fede dal re di Persia, lo scià musulmano Abbas I, e trascorse quasi dieci anni ...

