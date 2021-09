Elezioni comunali, Meloni: “Non mi interessa superare la Lega” (Di sabato 25 settembre 2021) superare la Lega alle prossime Elezioni amministrative “non mi interessa. Fratelli d’Italia voleva superare i Cinque Stelle e c’è riuscita, voleva superare il Pd e c’è riuscita e mi sta bene così”. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, si è espressa così a margine di un comizio a sostegno del candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo. “Non parlo mai di numeri”, ha detto a chi le chiedeva dell’obiettivo del partito per Milano. “Facciamo il nostro lavoro per fare il massimo. Puntiamo alla vittoria, sia chiaro. Non credo affatto che il risultato delle Elezioni a Milano, così come nelle altre città sia scritto, combatteremo fino alla fine”. A Milano “i tanti cittadini che sto incontrando non sono così soddisfatti ... Leggi su italiasera (Di sabato 25 settembre 2021)laalle prossimeamministrative “non mi. Fratelli d’Italia volevai Cinque Stelle e c’è riuscita, volevail Pd e c’è riuscita e mi sta bene così”. Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, si è espressa così a margine di un comizio a sostegno del candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo. “Non parlo mai di numeri”, ha detto a chi le chiedeva dell’obiettivo del partito per Milano. “Facciamo il nostro lavoro per fare il massimo. Puntiamo alla vittoria, sia chiaro. Non credo affatto che il risultato dellea Milano, così come nelle altre città sia scritto, combatteremo fino alla fine”. A Milano “i tanti cittadini che sto incontrando non sono così soddisfatti ...

