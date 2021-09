Cosa è successo a Tom Felton? Ansia per l’attore di Harry Potter (Di sabato 25 settembre 2021) Paura per Tom Felton durante un’esibizione di golf. Ecco Cosa è successo ad uno dei grandi protagonisti della saga di Harry Potter. Tom Felton (Getty Images)l’attore britannico Tom Felton, noto al pubblico per la sua interpretazione del mago Draco Malfoy nella saga cinematografica di Harry Potter. l’attore è stato visto recentemente nel film olandese sulla seconda guerra mondiale The Forgotten Battle, uscito nelle sale lo scorso giugno. La notizia di oggi, però, non riguarda la sua carriera. L’artista è svenuto nella giornata di giovedì mentre giocava in un torneo di golf d’esibizione che anticipa la Ryder Cup con altre celebrità, tra cui il campione di calcio Alessandro Del ... Leggi su chenews (Di sabato 25 settembre 2021) Paura per Tomdurante un’esibizione di golf. Eccoad uno dei grandi protagonisti della saga di. Tom(Getty Images)britannico Tom, noto al pubblico per la sua interpretazione del mago Draco Malfoy nella saga cinematografica diè stato visto recentemente nel film olandese sulla seconda guerra mondiale The Forgotten Battle, uscito nelle sale lo scorso giugno. La notizia di oggi, però, non riguarda la sua carriera. L’artista è svenuto nella giornata di giovedì mentre giocava in un torneo di golf d’esibizione che anticipa la Ryder Cup con altre celebrità, tra cui il campione di calcio Alessandro Del ...

