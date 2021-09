Casa Meloni e il problema Michetti: sospiri e affanni per il parente acquisito (Di sabato 25 settembre 2021) A Casa Meloni c’è un parente acquisito che ne combina di tutti i colori. sospiri e affanni. E’ Enrico Michetti. Più passa il tempo e più Giorgia ne prende contezza. Nelle ultime settimane la “capa” di Fratelli d’Italia è passata da tre uscite settimanali tra mercati, piazze, palchi della capitale a cinque. Fa gli straordinari. Ovunque l’accoglienza è da Madonna pellegrina. Scendono dai palazzi anziane in ciabatte per stringerle la mano e abbracciarla. Sono baci e complimenti. Ma poi dietro c’è Michetti: timido, in disparte, remissivo. Spesso lei lo deve riprendere: “Vieni qua, fatti vedere”. Altro che tribuno. A Casa Meloni c’è anche Francesco Lollobrigida che è il capogruppo del partito alla Camera. E’ colui che ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 25 settembre 2021) Ac’è unche ne combina di tutti i colori.. E’ Enrico. Più passa il tempo e più Giorgia ne prende contezza. Nelle ultime settimane la “capa” di Fratelli d’Italia è passata da tre uscite settimanali tra mercati, piazze, palchi della capitale a cinque. Fa gli straordinari. Ovunque l’accoglienza è da Madonna pellegrina. Scendono dai palazzi anziane in ciabatte per stringerle la mano e abbracciarla. Sono baci e complimenti. Ma poi dietro c’è: timido, in disparte, remissivo. Spesso lei lo deve riprendere: “Vieni qua, fatti vedere”. Altro che tribuno. Ac’è anche Francesco Lollobrigida che è il capogruppo del partito alla Camera. E’ colui che ...

