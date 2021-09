Angela Merkel se ne va e ci lascia soli e un po’ impauriti

(Di sabato 25 settembre 2021) Se ne va domenica, che poi ci vorranno probabilmente giorni su giorni per negoziare un nuovo governo tedesco, una nuova Kanzlerschaft, e cie un tantino. Abbiamo scritto lettere d’amore a, quando nessuno pensava di poterla mai rimpiangere, e ora ci tocca un biglietto d’addio. Alla ricerca dei suoi tratti pertinenti, lo Spiegel si è imbattuto con eleganza nei suoi hängenden Mundwinkeln, gli angoli della bocca perennemente tirati all’ingiù, la maschera della consapevolezza che, dicono ad Amburgo, non condivideva con uno Schröder, un Sarkozy, un Berlusconi, capi ai quali è politicamente sopravvissuta a lungo; bisogna aggiungere che la Thatcher, quella vera, non quella della fortunata serie, aveva una bocca bellissima priva del tutto di una vena triste e consapevole, ...

Laschet, invece, e' tornato a chiamare al proprio fianco, che e' tornata ad invitare i tedeschi a votare l'unione Cdu/Csu in quanto rappresentante dei valori di 'misura e centro'. Sono ...Chi non sbaglia in sedici anni al potere? Su, che va in pensione di sua volontà, sono uscite quattro o cinque biografie in Italia, almeno il doppio in Germania. Non le ho ancora lette, ...Gli analisti concordano: rassicurante e tranquillo, paradossalmente è l'ex borgomastro di Amburgo l'uomo della continuità con la cancelliera venuta dall'est. E nei sondaggi la Spd è stabilmente al 25% ...Se ne è fottuta dello spirito del tempo, ha preferito padroneggiare quello lungo che le è toccato, è stata una serial killer dei maschietti e resterà sempre il simbolo di successo del centrismo politi ...