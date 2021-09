Alex Belli, al GF Vip 6 la confessione con le lacrime agli occhi: “È un dolore che ti logora” (Di sabato 25 settembre 2021) Al GF Vip 6 anche momenti densi di emozione. E commozione. La quarta puntata del reality di Alfonso Signorini è andata in onda venerdì 24 settembre 2021 e oltre alla prima eliminazione (è uscito Tommaso Eletti che ha perso al televoto contro Daniele Silvestri, ndr), la presentazione delle nuove opinioniste ‘pop’ e, come sempre, scontri, faccia a faccia e sorprese, spazio anche ad Alex Belli. Nei giorni scorsi l’attore e Manila Nazzaro hanno condiviso momenti di confronto e tenerezza nella Casa del GF Vip 6. I due gieffini si sono trovati molto in sintonia parlando di un argomento molto caro ad entrambi e anche molto delicato: quello del desiderio di avere figli. La prima ad affrontarlo davanti alle telecamere era stata la showgirl ed ex Miss Italia, che ha ripercorso con Katia Ricciarelli il difficile momento vissuto qualche mese fa quando ha perso ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 25 settembre 2021) Al GF Vip 6 anche momenti densi di emozione. E commozione. La quarta puntata del reality di Alfonso Signorini è andata in onda venerdì 24 settembre 2021 e oltre alla prima eliminazione (è uscito Tommaso Eletti che ha perso al televoto contro Daniele Silvestri, ndr), la presentazione delle nuove opinioniste ‘pop’ e, come sempre, scontri, faccia a faccia e sorprese, spazio anche ad. Nei giorni scorsi l’attore e Manila Nazzaro hanno condiviso momenti di confronto e tenerezza nella Casa del GF Vip 6. I due gieffini si sono trovati molto in sintonia parlando di un argomento molto caro ad entrambi e anche molto delicato: quello del desiderio di avere figli. La prima ad affrontarlo davanti alle telecamere era stata la showgirl ed ex Miss Italia, che ha ripercorso con Katia Ricciarelli il difficile momento vissuto qualche mese fa quando ha perso ...

