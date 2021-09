Traffico Roma del 24-09-2021 ore 13:30 (Di venerdì 24 settembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto è terminata la manifestazione all’ex quilino Il corteo è arrivato in piazza della Repubblica riprendono ripercorso le linee della trasporto pubblico in centro disagio invece nel quartiere Nomentano per i lavori di ripavimentazione su piazza Bologna che è chiusa tra viale delle Province viale XXI Aprile Il Traffico deviato su via Stamira congestionato il Traffico su via Bari e via Catania ed anche sul Piazzale delle Province i lavori saranno sospesi nel weekend ma riprenderanno poi lunedì per la durata complessiva di 3 giorni ancora ci sono poi delle code segnalate sulla Cassia soprattutto in direzione del grande raccordo anulare per lavori di ripavimentazione nei pressi di Tomba di Nerone ritardi anche per le linee bus di zona numerosi poi gli incidenti segnalati in ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 settembre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto è terminata la manifestazione all’ex quilino Il corteo è arrivato in piazza della Repubblica riprendono ripercorso le linee della trasporto pubblico in centro disagio invece nel quartiere Nomentano per i lavori di ripavimentazione su piazza Bologna che è chiusa tra viale delle Province viale XXI Aprile Ildeviato su via Stamira congestionato ilsu via Bari e via Catania ed anche sul Piazzale delle Province i lavori saranno sospesi nel weekend ma riprenderanno poi lunedì per la durata complessiva di 3 giorni ancora ci sono poi delle code segnalate sulla Cassia soprattutto in direzione del grande raccordo anulare per lavori di ripavimentazione nei pressi di Tomba di Nerone ritardi anche per le linee bus di zona numerosi poi gli incidenti segnalati in ...

