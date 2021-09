Scuola e Covid, Sasso: “Quarantene differenziate? In discussione riduzione a tutti” (Di venerdì 24 settembre 2021) Covid, Scuola e Quarantene differenziate sulla base dello stato vaccinale. “Il ministero dell’Istruzione è tenuto a dare corso alle indicazioni che arrivano dalle autorità sanitarie, così come accade ormai dall’inizio della pandemia, ma sicuramente si pone la questione di non discriminare gli studenti” dice all’Adnkronos il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso in merito alla diversificazione dei tempi di quarantena sulla base dello stato vaccinale degli studenti, deliberata lo scorso 11 agosto dal ministero della Salute. “Nemmeno, ovviamente, sulla base dell’adesione o meno alla campagna vaccinale. Su questo concetto generale non sono possibili deroghe, perché ne deriverebbe un vulnus intollerabile ai danni dei ragazzi”. “Bisogna considerare che nel caso dei minorenni è la famiglia a decidere ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 settembre 2021)sulla base dello stato vaccinale. “Il ministero dell’Istruzione è tenuto a dare corso alle indicazioni che arrivano dalle autorità sanitarie, così come accade ormai dall’inizio della pandemia, ma sicuramente si pone la questione di non discriminare gli studenti” dice all’Adnkronos il sottosegretario all’Istruzione Rossanoin merito alla diversificazione dei tempi di quarantena sulla base dello stato vaccinale degli studenti, deliberata lo scorso 11 agosto dal ministero della Salute. “Nemmeno, ovviamente, sulla base dell’adesione o meno alla campagna vaccinale. Su questo concetto generale non sono possibili deroghe, perché ne deriverebbe un vulnus intollerabile ai danni dei ragazzi”. “Bisogna considerare che nel caso dei minorenni è la famiglia a decidere ...

