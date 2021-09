Quarantena solo per i compagni di banco, Sileri: “Ci si sta lavorando” (Di venerdì 24 settembre 2021) Sulla possibilità che a scuola la Quarantena venga ridotta, e che venga limitata a compagni di banco senza che venga estesa a tutta la classe nel momento in cui i test risultassero negativi per tutti, "ci si sta lavorando". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 settembre 2021) Sulla possibilità che a scuola lavenga ridotta, e che venga limitata adisenza che venga estesa a tutta la classe nel momento in cui i test risultassero negativi per tutti, "ci si sta". L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : Germania, tre Länder non pagheranno più lo stipendio ai non vaccinati che finiscono in quarantena. Solo 62% tedesch… - pvsassone : RT @MMmarco0: La quarantena a scuola solo per i vicini di banco dell'eventuale alunno positivo è una pagliacciata politica senza alcun fond… - nocchi_rita : RT @Cartabellotta: Applicare la quarantena solo ai vicini di banco non ha alcuna base scientifica #SARSCoV2 si trasmette per aerosol, in pa… - MichelaRoi : RT @MMmarco0: La quarantena a scuola solo per i vicini di banco dell'eventuale alunno positivo è una pagliacciata politica senza alcun fond… - gianninagio : RT @MMmarco0: La quarantena a scuola solo per i vicini di banco dell'eventuale alunno positivo è una pagliacciata politica senza alcun fond… -