Pelé: la figlia rassicura, fatti diversi passi in ultimi giorni (Di venerdì 24 settembre 2021) La leggenda del calcio brasiliano e mondiale Pelé ha compiuto "diversi passi" durante il suo periodo di recupero in ospedale dopo l'intervento chirurgico al colon tre settimane fa. Lo ha scritto sua ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 24 settembre 2021) La leggenda del calcio brasiliano e mondialeha compiuto "" durante il suo periodo di recupero in ospedale dopo l'intervento chirurgico al colon tre settimane fa. Lo ha scritto sua ...

Advertising

glooit : Pelé: la figlia rassicura, fatti diversi passi in ultimi giorni leggi su Gloo - MarekNapoli : RT @napolimagazine: VIDEO - Pelè sta meglio, sua figlia Kely rassicura i fan: 'Oggi sono stati fatti passi in avanti, grazie per l'affetto'… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - Pelè sta meglio, sua figlia Kely rassicura i fan: 'Oggi sono stati fatti passi in avanti, grazie per l'affetto'… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - Pelè sta meglio, sua figlia Kely rassicura i fan: 'Oggi sono stati fatti passi in avanti, grazie per l'affetto'… - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO - Pelè sta meglio, sua figlia Kely rassicura i fan: 'Oggi sono stati fatti passi in avanti, grazie per l'affetto'… -