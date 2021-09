Napoli contro Inter e Milan: uno scontro che mancava dai tempi di Maradona (Di venerdì 24 settembre 2021) Il Napoli è primo in classifica, seguono Inter e Milan. Uno scontro che mancava dagli anni Ottanta, ovvero dai tempi di Maradona. E tra novembre e dicembre i big match Il Napoli è primo in classifica in Serie A con cinque vittorie in cinque partite. Seguono Inter e Milan che si sono fatte fermare una volta per parte sul risultato di parità. Una sfida scudetto, quella tra i partenopei e le due Milanesi, che, come riporta La Gazzetta dello Sport, non si vedeva dagli anni Ottanta: dai tempi di Diego Armando Maradona, nello specifico. Una lotta che si prospetta poter proseguire fino a fine stagione. Uno snodo importante ci sarà tra novembre e dicembre, quando le tre ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Ilè primo in classifica, seguono. Uno schedagli anni Ottanta, ovvero daidi. E tra novembre e dicembre i big match Ilè primo in classifica in Serie A con cinque vittorie in cinque partite. Seguonoche si sono fatte fermare una volta per parte sul risultato di parità. Una sfida scudetto, quella tra i partenopei e le dueesi, che, come riporta La Gazzetta dello Sport, non si vedeva dagli anni Ottanta: daidi Diego Armando, nello specifico. Una lotta che si prospetta poter proseguire fino a fine stagione. Uno snodo importante ci sarà tra novembre e dicembre, quando le tre ...

