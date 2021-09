Milan, grave assenza con lo Spezia! (Di venerdì 24 settembre 2021) Altro infortunio in casa Milan. Oltre alle condizioni non ottimali di Ibrahimovic e Giroud e ai problemi fisici, non ancora smaltiti, di Kjaer e Calabria, con lo Spezia non ci sarà neanche Alessandro Florenzi. Il neo campione d’Europa ha accusato un problema fisico e non sarà convocato per la sfida di domani. A destra, dunque, potrebbe essere confermato Kalulu che ha fornito una buona prova contro la Juventus. Al centro, invece, dovrebbe tornare Tomori al fianco di Romagnoli. LEGGI ANCHE: “Approvo la Superlega!”, si schiera l’ex campione brasiliano L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 24 settembre 2021) Altro infortunio in casa. Oltre alle condizioni non ottimali di Ibrahimovic e Giroud e ai problemi fisici, non ancora smaltiti, di Kjaer e Calabria, con lo Spezia non ci sarà neanche Alessandro Florenzi. Il neo campione d’Europa ha accusato un problema fisico e non sarà convocato per la sfida di domani. A destra, dunque, potrebbe essere confermato Kalulu che ha fornito una buona prova contro la Juventus. Al centro, invece, dovrebbe tornare Tomori al fianco di Romagnoli. LEGGI ANCHE: “Approvo la Superlega!”, si schiera l’ex campione brasiliano L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

