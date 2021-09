Meghan Markle sbaglia look col cappotto e Harry fugge al pub da solo (Di venerdì 24 settembre 2021) Meghan Markle torna in pubblico ma qualcosa non va col suo bagaglio. Nonostante a New York il clima sia mite, lei indossa uno splendido cappotto invernale di Max Mara che abbina a una handbag di Valextra da 3.350 dollari (quasi 3mila euro, per la precisione 2.885 euro). Mentre Harry ne approfitta per passare una serata da solo al pub, come ai vecchi tempi quando era in Gran Bretagna. Dopo la visita al Memoriale delle Torri Gemelle dove Lady Markle ha sfoggiato diamanti per 300mila euro in un colpo solo, tra cui una fede con diamanti, i Sussex hanno incontrato l’ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite. Nuovo impegno, nuovo look per Meghan. ... Leggi su dilei (Di venerdì 24 settembre 2021)torna in pubblico ma qualcosa non va col suo bagaglio. Nonostante a New York il clima sia mite, lei indossa uno splendidoinvernale di Max Mara che abbina a una handbag di Valextra da 3.350 dollari (quasi 3mila euro, per la precisione 2.885 euro). Mentrene approfitta per passare una serata daal pub, come ai vecchi tempi quando era in Gran Bretagna. Dopo la visita al Memoriale delle Torri Gemelle dove Ladyha sfoggiato diamanti per 300mila euro in un colpo, tra cui una fede con diamanti, i Sussex hanno incontrato l’ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite. Nuovo impegno, nuovoper. ...

