L’eccezione italiana | Puigdemont in carcere | i criminali in libertà

(Di venerdì 24 settembre 2021) L’ex presidente catalanoè stato arrestato oggi in Sardegna. Il pm ha detto no a misure cautelari; sarà presto rilasciato. La vicenda, però, rimane indicativa del, come spiega Carlo Lottieri, nuovo collaboratore del sito. Come un secolo fa (anche se in forme ovviamente molto diverse), l’Europa deve fare i conti con. Il nostro, infatti, è ormai un Paese alla deriva che ignora ogni principio elementare del diritto, e che però potrebbe “fare scuola”, come avvenne con la diffusione del fascismo in larga parte d’Europa. L’arresto dell’europarlamentare Carles, che da anni vive in Belgio e si muove liberamente in tutta Europa (con le corti europee che in più occasioni hanno respinto le pretese del governo di Madrid) è soltanto la ...