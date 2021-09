Laver Cup 2021, Matteo Berrettini scende il campo per l'Europa: il programma della prima giornata (Di venerdì 24 settembre 2021) Inizia questo venerdì, al TD Garden di Boston, la quarta edizione della sfida che mette di fronte le selezioni dei migliori tennisti europei contro quelli del Resto del ... Leggi su today (Di venerdì 24 settembre 2021) Inizia questo venerdì, al TD Garden di Boston, la quarta edizionesfida che mette di fronte le selezioni dei migliori tennisti europei contro quelli del Resto del ...

Advertising

Eurosport_IT : Chi vorrebbe questi due come consiglieri personali? ???? Ricordate questo momento alla Laver Cup 2019? Venerdì 24 se… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Al via la #LaverCup, per la prima volta non ci sarà nessuno tra Federer, Nadal e Djokovic, ma ci sarà comunque da diverti… - federtennis : ?? Sotto gli occhi dello scrupoloso coach Borg, Matteo Berrettini è pronto al suo esordio in #LaverCup! ???? Questa… - RSIsport : ?????? Roger Federer sarà alla Laver Cup, ma solo in veste di spettatore. Il basilese, con un post su Instagram, ha fa… - drvnkonIove : bellissima la Laver Cup peró quest’anno anche no perché hanno confermato Zv3r3v che vabbè non parlo e poi niente bi… -