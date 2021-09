Inzaghi: «Atalanta? Fame e cattiveria faranno la differenza. Sul turnover…» (Di venerdì 24 settembre 2021) Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato a Inter Tv alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. Le sue parole Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato a Inter Tv alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. Le sue parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI Atalanta – «L’Atalanta è un’ottima squadra che non regala e non concede nulla, noi dovremo essere bravi a fare altrettanto. Penso che la Fame e la cattiveria su ogni pallone in partite come questa facciano la differenza». TANTI GOL – «Certo, perché io cerco di coinvolgere tutti, ho la fortuna di avere ottimi giocatori che si fanno sempre trovare pronti, chi gioca dall’inizio e chi subentra. Con i 5 cambi titolari ce ne sono sempre meno, hai sempre bisogno di tutti e ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Simone, tecnico dell’Inter, ha parlato a Inter Tv alla vigilia della sfida contro l’. Le sue parole Simone, tecnico dell’Inter, ha parlato a Inter Tv alla vigilia della sfida contro l’. Le sue parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI– «L’è un’ottima squadra che non regala e non concede nulla, noi dovremo essere bravi a fare altrettanto. Penso che lae lasu ogni pallone in partite come questa facciano la». TANTI GOL – «Certo, perché io cerco di coinvolgere tutti, ho la fortuna di avere ottimi giocatori che si fanno sempre trovare pronti, chi gioca dall’inizio e chi subentra. Con i 5 cambi titolari ce ne sono sempre meno, hai sempre bisogno di tutti e ...

