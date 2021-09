Impegno mantenuto. La Raggi pensiona il campo de La Barbuta. Sgomberato l’insediamento rom. È la sesta struttura chiusa dalla Giunta. Conte con Virginia: prova di onestà (Di venerdì 24 settembre 2021) Alcuni candidati blaterano, altri scappano, qualcuno realizza cose. Quel qualcuno è Virginia Raggi. Checché se ne dica, la sindaca ieri ha Sgomberato un altro campo rom a Roma: si tratta di quello de La Barbuta. “È il sesto campo nomadi che questa amministrazione fa chiudere”, ha detto la prima cittadina. L’obiettivo – spiega il Campidoglio – è ripristinare le condizioni ambientali e igienico sanitarie a tutela della salute pubblica. Dopo Camping River, Schiavonetti, Foro Italico, l’area F del campo di Castel Romano e Monachina, questo è come detto il sesto insediamento superato e chiuso dall’attuale amministrazione capitolina. A Roma, dal 2017 a oggi, grazie agli interventi attuati secondo le linee del Piano Rom, è stata registrata inoltre una diminuzione delle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 settembre 2021) Alcuni candidati blaterano, altri scappano, qualcuno realizza cose. Quel qualcuno è. Checché se ne dica, la sindaca ieri haun altrorom a Roma: si tratta di quello de La. “È il sestonomadi che questa amministrazione fa chiudere”, ha detto la prima cittadina. L’obiettivo – spiega il Campidoglio – è ripristinare le condizioni ambientali e igienico sanitarie a tutela della salute pubblica. Dopo Camping River, Schiavonetti, Foro Italico, l’area F deldi Castel Romano e Monachina, questo è come detto il sesto insediamento superato e chiuso dall’attuale amministrazione capitolina. A Roma, dal 2017 a oggi, grazie agli interventi attuati secondo le linee del Piano Rom, è stata registrata inoltre una diminuzione delle ...

