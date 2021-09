Elodie e Marracash si sono lasciati? La verità

Leggi su piusanipiubelli

(Di venerdì 24 settembre 2021)ha conquistato la copertina di Vanity Fair. Il famoso mensile ha scelto un’artista e una donna speciale per una copertina altrettanto unica intitolata Vanity Queen. E come piace fare a lei la cantante si è aperta, ha parlato anche del suo rapporto con il fidanzato, ammettendo che…ringrazierà per sempre Maria De Filippi che l’ha scoperta ad Amici e da cui ha imparato tanto (“Da lei ho imparato la libertà di essere me stessa. Se ti concedi quella libertà, nessuno si arrogherà mai il diritto di dirti dove devi stare”). Ma un grazie deve dirlo anche a Max Brigante, il suo manager. Quando l’ha incontrato è cambiato tutto. “Se gli altri mi vedevano come una pazza, se io mi vedevo come una pazza, lui diceva: va tutto bene, sei giusta così. Mi ha dato sicurezza. Come lui anche Jacopo Pesce. E poi Alessandro, ...