Elezioni a Roma, un disastro comunicativo tra like e scivoloni (di M. Romano) (Di venerdì 24 settembre 2021) Il 3 e il 4 ottobre, a Roma, si svolgerà il primo turno delle Elezioni per il nuovo Sindaco. Sono ben 22 i candidati in corsa. In prima linea, l'attuale sindaca Virginia Raggi (Movimento 5 Stelle), Enrico Michetti per il centrodestra, Roberto Gualtieri per il centrosinistra e Carlo Calenda (Azione). I sondaggi finora pubblicati (l'ultimo lo scorso sabato, due settimane prima del voto come prevedono le regole della Par Condicio) danno favoriti Michetti e Gualtieri, con il secondo avanti al ballottaggio. Ma a stravolgere le dinamiche di gradimento sono le strategie di comunicazione dei candidati, perlopiù pessime, e che potrebbero decidere la corsa al Campidoglio. Virginia Raggi – Tanto pubblico ma contenuti sbagliati E' il sindaco uscente e gode di popolarità, un vantaggio comunicativo e una audience allargata. Il problema sono i ...

StefanoFeltri : Elezioni Roma, Michetti: il suo programma elettorale, tutti i plagi da Alemanno a Draghi - CarloCalenda : Il numero di indecisi deriva anche dalla scarsissima attenzione dedicata dai media tv alle prossime elezioni comuna… - fattoquotidiano : ELEZIONI ROMA: ECCOLO IL RINNOVAMENTO DI CALENDA “Se fossi eletto sindaco? Vorrei subito Guido Bertolaso commissar… - Samira1577 : RT @Gitro77: È partito il camper di @RI_Roma_ che girerà per le strade della città fino al giorno delle elezioni. Un'alternativa seria al p… - CheGuevaraRoma : RT @kulturjam: Forse non lo sapete perchè nessuno ne parla, quasi come vigesse un divieto, ma c’è un uomo di qualità che si candida a fare… -