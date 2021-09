Death Stranding Director' s Cut su PS5 quasi sempre a 60fps in tutte le modalità e con caricamenti velocissimi

Advertising

KojiPro2015_IT : Se hai acquistato la versione PS4 di DEATH STRANDING, puoi acquistare un aggiornamento DEATH STRANDING DIRECTOR'S C… - currentlydeadd : Ho appena scoperto che la Director's Cut di Death Stranding non è disponibile per PS4. - currentlydeadd : RT @KojiPro2015_IT: DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT, disponibile su #PS5 tra UNA settimana! Corrieri, siete pronti? Per preordinare, visita:… - RedBlack85 : Death Stranding Director's Cut PS5: quanto dura il gioco di Hideo Kojima? - PeterVogric : @supercanaries_ Prima volta su Death Stranding? -

Ultime Notizie dalla rete : Death Stranding

: Director's Cut è arrivato su PS5 il 24 settembre 2021 e, tra le novità incluse in questa nuova versione del gioco, troviamo anche un poligono di tiro per addestrarsi nell'uso delle ...Fin dal suo annuncio, abbiamo saputo che: Director's Cut avrebbe proposto anche alcune nuove missioni di storie , che permettono ai giocatori di scoprire alcuni retroscena aggiuntivi. Come vi abbiamo già raccontato nella ...Tante offerte oggi su Amazon per quanto riguarda il mondo Apple. Non solo i nuovi iPhone 13 e iPad 2021, ma anche AirTag al minimo storico e prezzi interessanti su MacBook Air e AirPods. E non solo: s ...L'avventura con protagonista Sam Bridges è complessa e lunga. Quanto dura Death Stranding e quante ore ci vogliono per finirlo?