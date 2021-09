Blocco operatorio | mancano 6 medici | in un mese all' ospedale Profili cento interventi in meno

(Di venerdì 24 settembre 2021) FABRIANO - Novepiù il direttore quando sarebbero necessari al15 più il primario. Per questo motivo, il solito, l'organico ridotto all'osso che va avanti da tempo come anche in tanti altri ...

... l'Unità Operativa complessa di Anestesia e Rianimazione è costretta a rimodulare l'attività chirurgica nelle 4 sale deldell' ospedale Profili di Fabriano. 38 sedute operatorie in ...... per poi sottolineare: 'L'intervento, estremamente complesso, è stato possibile solo grazie all'applicazione delle innovative tecnologie resettive recentemente introdotte nelgrazie ...FABRIANO - Nove medici più il direttore quando sarebbero necessari almeno 15 più il primario. Per questo motivo, il solito, l’organico ridotto all’osso che va ...Anche il comparto sanitario pratese aderisce allo stato di agitazione proclamato a livello regionale. In provincia sono 15 i lavoratori sospesi perché senza vaccinazione. E gli effetti dei tagli si fa ...