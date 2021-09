Amedeo Goria si scusa con le donne al Grande Fratello Vip dopo l’intervento a sorpresa della figlia Guenda

(Di venerdì 24 settembre 2021)i comportamenti dubbi dialVip, che molte polemiche hanno innescato, il giornalista si ridimensiona e cambia atteggiamento verso ledel reality. A scendere in campo perc’è anche la, ex concorrente del GF Vip, che avverte il padre su alcuni danni del suo superare i confini in alcune situazioni e invitandolo arsi con ledifende anche il padre dalle accuse che gli sono state lanciate fuori dalla Casa, avvertendo che alcune parole riferite alle molestie non possono essere usate con leggerezza.si ridimensiona al ...

/ "Io e Ainett al GF Vip? Mi sono ricomposto, sono stato esuberante" Ma Guendase l'è presa anche con chi ha attaccato il padre: " Ho letto accuse gravissime, ho sentito parlare di ...Si torna a parlare delle polemiche nate per il comportamento avuto dacon alcune donne nella Casa, Ainett Stephens in primis. Un filmato riassume la vicenda,, però, sembra aver superato la rabbia per le accuse e di dice tranquillo. Commenta poi di ...Dopo i comportamenti dubbi di Amedeo Goria al Grande Fratello Vip, che molte polemiche hanno innescato, il giornalista si ridimensiona e cambia atteggiamento verso le donne del reality. A scendere in ...Al "GF Vip" il giornalista viene messo di fronte alle critiche ricevute per i suoi atteggiamenti intimi con Ainett Stephens ...