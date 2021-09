Afghanistan, Draghi all’Onu: “Evitare una catastrofe e aiutare il paese” (Di venerdì 24 settembre 2021) Con un videomessaggio di 20 minuti il premier Mario Draghi ha formalizzato il suo esordio all’Assemblea generale dell’Onu, in corso a New York. E ha indicato quali saranno le priorità del G20 straordinario sull’Afghanistan, sotto la presidenza italiana. “Aiuti umanitari, sicurezza e diritti umani” le tre categorie d’intervento che Draghi ha indicato ai grandi del mondo. Draghi: “Serve il multilateralismo” “Il vertice straordinario del G20 dovrà dare massimo sostegno a questi obiettivi“, ha detto il Presidente del Consiglio italiano. Poi ha rilanciato la necessità del multilateralismo per affrontare le sfide globali. Temi che spaziano in tutte le direzioni. Si va dalla pandemia ai cambiamenti climatici, e dalla ripresa economica alla lotta alle diseguaglianze. Sempre tendendo presente la sfida della lotta al terrorismo ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 24 settembre 2021) Con un videomessaggio di 20 minuti il premier Marioha formalizzato il suo esordio all’Assemblea generale dell’Onu, in corso a New York. E ha indicato quali saranno le priorità del G20 straordinario sull’, sotto la presidenza italiana. “Aiuti umanitari, sicurezza e diritti umani” le tre categorie d’intervento cheha indicato ai grandi del mondo.: “Serve il multilateralismo” “Il vertice straordinario del G20 dovrà dare massimo sostegno a questi obiettivi“, ha detto il Presidente del Consiglio italiano. Poi ha rilanciato la necessità del multilateralismo per affrontare le sfide globali. Temi che spaziano in tutte le direzioni. Si va dalla pandemia ai cambiamenti climatici, e dalla ripresa economica alla lotta alle diseguaglianze. Sempre tendendo presente la sfida della lotta al terrorismo ...

