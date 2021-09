Advertising

ilSicilia : #Politica #abusivismo Abusivismo, Legambiente: “Cdm ha impugnato sanatoria votata dall’Ars” - QdSit : 'Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la sanatoria votata dall'Ars sugli abusi compiuti nelle aree sottoposte a v… - fisco24_info : Abusivismo: Legambiente, Cdm impugna sanatoria in Sicilia: Legge era stata approvata dal parlamento regionale -

Ultime Notizie dalla rete : Abusivismo Legambiente

ANSA Nuova Europa

Per: "Bisogna che finalmente il legislatore regionale prenda atto che il tempo è cambiato e non sono più ammissibili e accettate sanatorie. Dovrebbe invece occuparsi di come preservare ...Leggi Ancheedilizio, acque inquinate e pesca illegale: in Italia +15,6% di reati contro il mare nel 2019.: 'Norme inadeguate' Oltre a ciò, a rallentare il ricorso al ..."Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la sanatoria votata dall'Ars sugli abusi compiuti nelle aree sottoposte a vincolo relativo. Un'altra, l'ennesima sberla al Parlamento siciliano". Afferma Gianfr ...Nuova tegola sul governo siciliano. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la sanatoria votata dall’Ars sugli abusi compiuti nelle aree sottoposte a vincolo ...