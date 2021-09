Sud e rifiuti, così il Pnrr può trainare il riciclo (Di giovedì 23 settembre 2021) Che il Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai) sia un’eccellenza italiana in Europa per la quantità e la qualità del riciclo dei rifiuti di imballaggio lo dicono i numeri. Nonostante il calo dell’immesso al consumo dovuto agli effetti delle misure prese per l’emergenza sanitaria, il riciclo degli imballaggi è arrivato al 73% grazie all’aumento della raccolta differenziata. Stiamo parlando di 9 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio recuperate (quasi 11 milioni il recupero complessivo, l’84%) a fronte di un immesso al consumo di poco superiore ai 13 milioni di tonnellate. Il nostro Paese ha già superato gli obiettivi di riciclo che l’Europa impone agli Stati membri entro il 2025, quando tutti dovranno riciclare almeno il 65% degli imballaggi immessi al consumo. Sono questi i dati più significati ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 settembre 2021) Che il Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai) sia un’eccellenza italiana in Europa per la quantità e la qualità deldeidi imballaggio lo dicono i numeri. Nonostante il calo dell’immesso al consumo dovuto agli effetti delle misure prese per l’emergenza sanitaria, ildegli imballaggi è arrivato al 73% grazie all’aumento della raccolta differenziata. Stiamo parlando di 9 milioni di tonnellate didi imballaggio recuperate (quasi 11 milioni il recupero complessivo, l’84%) a fronte di un immesso al consumo di poco superiore ai 13 milioni di tonnellate. Il nostro Paese ha già superato gli obiettivi diche l’Europa impone agli Stati membri entro il 2025, quando tutti dovranno riciclare almeno il 65% degli imballaggi immessi al consumo. Sono questi i dati più significati ...

