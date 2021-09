Spalletti: «Scudetto? Mancano 75 punti a quota 90, è assurdo dire ora che si può vincere» (Di giovedì 23 settembre 2021) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, in conferenza stampa al termine di Sampdoria-Napoli 0-4. “C’è da migliorare perché nel primo tempo la Sampdoria è stata brava quanto noi. Non siamo riusciti a pressarla, ci faceva abbassare spesso perché con le due mezz’ali non si trovava il tempo per dare una mano a Osimhen. Hanno fatto delle buone trame. Hanno fatto possesso palla quanto noi, che dovrebbe essere la nostra caratteristica. Loro son stati bravi invece quanto noi, ci son voluti due strappi dei singoli per arrivare al vantaggio”. Sul possibile Scudetto: “Qual è la quota media? 90 punti, vuol dire che ne Mancano 75. Che ne manchino 75, 82 o 85, è la stessa cosa. Diventa un’assurdità dire che ora sei quello che puoi vincere. Un’assurdità, a meno che ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 settembre 2021) Il tecnico del Napoli, Luciano, in conferenza stampa al termine di Sampdoria-Napoli 0-4. “C’è da migliorare perché nel primo tempo la Sampdoria è stata brava quanto noi. Non siamo riusciti a pressarla, ci faceva abbassare spesso perché con le due mezz’ali non si trovava il tempo per dare una mano a Osimhen. Hanno fatto delle buone trame. Hanno fatto possesso palla quanto noi, che dovrebbe essere la nostra caratteristica. Loro son stati bravi invece quanto noi, ci son voluti due strappi dei singoli per arrivare al vantaggio”. Sul possibile: “Qual è lamedia? 90, vuolche ne75. Che ne manchino 75, 82 o 85, è la stessa cosa. Diventa un’assurditàche ora sei quello che puoi. Un’assurdità, a meno che ...

