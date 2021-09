Spalletti in conferenza: "Vi dico la mia sullo Scudetto e sul turnover" (Di giovedì 23 settembre 2021) Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza post Sampdoria-Napoli, gara in cui gli azzurri si sono imposti per 4-0. Il risultato, però, secondo il tecnico toscano nasconde qualcosa. "Nel primo tempo la Sampdoria veniva a pressarci molto alta, impedendoci di aiutare Osimhen. Ci sono volute due giocate individuali per sbloccare la gara. Penso che la media punti per conquistare lo Scudetto sia di 90 punti: è inutile parlarne adesso, com'è assurdo dire che siamo i favoriti. A meno che l'intento non sia di mettere pressione su chi, come noi, in questo momento si trova davanti in classifica. Sarà fondamentale il recupero di Demme, anche se ora come ora non ho intenzione di fare molto turnover. Giocatori come Fabián Ruiz, Anguissa e Zieli?ski hanno bisogno di giocare per trovare la migliore ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 settembre 2021) Lucianoha rilasciato alcune dichiarazioni nellapost Sampdoria-Napoli, gara in cui gli azzurri si sono imposti per 4-0. Il risultato, però, secondo il tecnico toscano nasconde qualcosa. "Nel primo tempo la Sampdoria veniva a pressarci molto alta, impedendoci di aiutare Osimhen. Ci sono volute due giocate individuali per sbloccare la gara. Penso che la media punti per conquistare losia di 90 punti: è inutile parlarne adesso, com'è assurdo dire che siamo i favoriti. A meno che l'intento non sia di mettere pressione su chi, come noi, in questo momento si trova davanti in classifica. Sarà fondamentale il recupero di Demme, anche se ora come ora non ho intenzione di fare molto. Giocatori come Fabián Ruiz, Anguissa e Zieli?ski hanno bisogno di giocare per trovare la migliore ...

