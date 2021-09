Samp-Napoli con lo stadio semivuoto, venduti soltanto 3600 biglietti (Di giovedì 23 settembre 2021) La presenza dei tifosi si prospetta ancora minore dei circa 5.000 per Samp-Milan Sampdoria-Napoli non godrà di una grande affluenza di pubblico, a riferirlo è … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 23 settembre 2021) La presenza dei tifosi si prospetta ancora minore dei circa 5.000 per-Milandoria-non godrà di una grande affluenza di pubblico, a riferirlo è … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

