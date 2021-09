Ottima performance per Salesforce dopo revisione guidance (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Effervescente Salesforce.Com, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,93%. attestandosi a 277,1. Il titolo del fornitore di servizi IT beneficia di una revisione al rialzo della guidance. Il passaggio al lavoro ibrido guidato dalla pandemia ha alimentato la domanda per i sui software basati sul cloud. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l’ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 280,7 e successiva a 291,5. Supporto a 270. (Foto: © Sharaf Maksumov/123RF) Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Effervescente.Com, che scambia con unadecisamente positiva del 6,93%. attestandosi a 277,1. Il titolo del fornitore di servizi IT beneficia di unaal rialzo della. Il passaggio al lavoro ibrido guidato dalla pandemia ha alimentato la domanda per i sui software basati sul cloud. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l’ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 280,7 e successiva a 291,5. Supporto a 270. (Foto: © Sharaf Maksumov/123RF)

