Nina & Olga | la serie animata su Rai Yoyo dal 27 settembre

Dalla penna di Nicoletta Costa, celebre autrice e illustratrice per l'infanzia con oltre 500 albi illustrati pubblicati in Italia e nel mondo e dai produttori di "Francesco", l'opera d'animazione italiana più vista nel 2020 sulle reti Rai, arriva l'attesa serie animata Nina & Olga, coprodotta da Enanimation e Mondo TV Producciones Canarias S.L. – Nina Y Olga A.I.E. in collaborazione con Rai Ragazzi. La serie approda dal 27 settembre in prima tv su Rai Yoyo, alle ore 16.30 con un doppio episodio (dal 29 settembre anche dal lunedì al venerdì alle 8 e dal 6 ottobre si aggiungerà la messa in onda delle 11.25, sempre con un doppio episodio). Uno dei personaggi più amati dai piccoli lettori di Nicoletta ...

