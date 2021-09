Milano, ubriaco sul monopattino si schianta sui binari del tram: un 24enne ricoverato in codice rosso (Di giovedì 23 settembre 2021) Ancora un incidente con un monopattino a Milano, dove un 24enne ubriaco è caduto questa notte procurandosi gravi ferite alla faccia. Erano quasi le 3 quando il ragazzo è caduto in piazza XXIV Maggio, nel cuore della movida milanese vicino i Navigli, andando a colpire una rotaia del tram. Il ragazzo ha colpito il cordolo di uno spartitraffico e si è schiantato con la faccia per terra. Soccorso dal 118, il 24enne è stato portato in codice rosso al Policlinico per un esteso truffa al volto e l’abuso di alcol. Leggi anche: Sei arresti per spaccio di droga a Roma, l’accusa: consegnavano a domicilio anche con i monopattini Incidente col monopattino a Roma: morto un 34enne, alla guida dell’auto un ragazzo di 19 ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 settembre 2021) Ancora un incidente con un, dove unè caduto questa notte procurandosi gravi ferite alla faccia. Erano quasi le 3 quando il ragazzo è caduto in piazza XXIV Maggio, nel cuore della movida milanese vicino i Navigli, andando a colpire una rotaia del. Il ragazzo ha colpito il cordolo di uno spartitraffico e si èto con la faccia per terra. Soccorso dal 118, ilè stato portato inal Policlinico per un esteso truffa al volto e l’abuso di alcol. Leggi anche: Sei arresti per spaccio di droga a Roma, l’accusa: consegnavano a domicilio anche con i monopattini Incidente cola Roma: morto un 34enne, alla guida dell’auto un ragazzo di 19 ...

