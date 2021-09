Mattino Cinque, intervista esclusiva a Virginia Raggi (Di giovedì 23 settembre 2021) Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, è stata intervistata a Mattino Cinque. Ecco cosa ha dichiarato in trasmissione Oggi a “Mattino Cinque” intervista esclusiva alla sindaca di Roma Virginia Raggi, in collegamento dal campo rom La Barbuta mentre si sta procedendo in queste ore allo sgombero delle ultime famiglie che vi erano rimaste. La Raggi ha dichiarato: “Questo è il sesto campo Rom che chiudiamo da quando è iniziato il mio mandato. Questi campi sono stati aperti a Roma più di 10 anni fa, ogni anno ci costavano tra i 20 e i 30 milioni di euro per mantenere delle famiglie che tutto sommato potevano anche trovarsi un lavoro. Tanti hanno fatto chiacchere, noi con un piano molto serio ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 23 settembre 2021) Il sindaco di Roma,, è statata a. Ecco cosa ha dichiarato in trasmissione Oggi a “alla sindaca di Roma, in collegamento dal campo rom La Barbuta mentre si sta procedendo in queste ore allo sgombero delle ultime famiglie che vi erano rimaste. Laha dichiarato: “Questo è il sesto campo Rom che chiudiamo da quando è iniziato il mio mandato. Questi campi sono stati aperti a Roma più di 10 anni fa, ogni anno ci costavano tra i 20 e i 30 milioni di euro per mantenere delle famiglie che tutto sommato potevano anche trovarsi un lavoro. Tanti hanno fatto chiacchere, noi con un piano molto serio ...

Advertising

RossellaSmira : @virginiaraggi #Raggi a @MattinoCinque: “E’ il sesto campo Rom che chiudiamo, ogni anno costavano 20-30 milioni di… - MonicaFacchin : RT @TrastevereRM: ...Il Primo sole del mattino che riscalda il sampietrono tra vicolo de cinque e via del moro...mentre il rione si sveglia… - vittopoto : RT @TrastevereRM: ...Il Primo sole del mattino che riscalda il sampietrono tra vicolo de cinque e via del moro...mentre il rione si sveglia… - AgenziaOpinione : CANALE 5 – “ MATTINO CINQUE “ * INTERVISTA AL SINDACO VIRGINIA RAGGI: « PUGNO DURO PER CHI NON VUOLE COLLABORARE CO… - monadempio : La società vi approva se a 20 anni fate le cinque del mattino state tranquilli -