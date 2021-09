Lega, Francesco Scoma passa al Carroccio da Italia Viva: “Non vedevo più il progetto politico per cui avevo aderito” (Di giovedì 23 settembre 2021) “Ho scelto di andare con Salvini perché mi piacciono le sue idee e condivido il suo approccio politico”. Il deputato palermitano Francesco Scoma, classe 1961, passa da Italia Viva alla Lega. Non è il suo primo cambio di casacca: prima di passare al partito di Matteo Renzi era infatti esponente di Forza Italia. “Non sono rimasto deluso da Renzi, che per me resta un politico di livello. Semplicemente non vedevo più i Italia Viva il progetto politico per cui avevo aderito”, ha detto all’Adnkronos. “Credevo in un progetto centrista, che però non c’è, non è mai partito”. Non è trasformista, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) “Ho scelto di andare con Salvini perché mi piacciono le sue idee e condivido il suo approccio”. Il deputato palermitano, classe 1961,daalla. Non è il suo primo cambio di casacca: prima dire al partito di Matteo Renzi era infatti esponente di Forza. “Non sono rimasto deluso da Renzi, che per me resta undi livello. Semplicemente nonpiù iilper cui”, ha detto all’Adnkronos. “Credevo in uncentrista, che però non c’è, non è mai partito”. Non è trasformista, ...

