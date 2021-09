Kjaer: “Impossibile dimenticare quanto accaduto a Eriksen. Fa parte di noi” (Di giovedì 23 settembre 2021) Il capitano della Danimarca torna a parlare di quanto accaduto ad Euro 2020 al compagno di squadra e amico Leggi su itasportpress (Di giovedì 23 settembre 2021) Il capitano della Danimarca torna a parlare diad Euro 2020 al compagno di squadra e amico

Advertising

news24_inter : #Kjaer non dimentica quel terribile pomeriggio ?? - SpazioInter : Kjaer ritorna su Eriksen: 'Impossibile dimenticare. L'importante è che stia bene' - - Angelredblack1 : RT @cmdotcom: #Kjaer: '#Eriksen, dimenticare è impossibile. Giocare insieme di nuovo? Per me conta solo che stia bene' - AskSonNefes : RT @cmdotcom: #Kjaer: '#Eriksen, dimenticare è impossibile. Giocare insieme di nuovo? Per me conta solo che stia bene' - cmdotcom : #Kjaer: '#Eriksen, dimenticare è impossibile. Giocare insieme di nuovo? Per me conta solo che stia bene'… -