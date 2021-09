GP Russia, Verstappen: "Io sotto pressione? Lewis non mi conosce" (Di giovedì 23 settembre 2021) Per Max Verstappen è un GP di Russia che parte in salita, a causa delle tre posizioni di penalità in griglia rimediate per l'incidente con Lewis Hamilton a Monza. Una decisione presa dai commissari ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 23 settembre 2021) Per Maxè un GP diche parte in salita, a causa delle tre posizioni di penalità in griglia rimediate per l'incidente conHamilton a Monza. Una decisione presa dai commissari ...

Advertising

quaranta_vito : RT @SmilexTech: Honda ha anticipato la PU 2022 all’attuale stagione. Anche la batteria era parte dell’update, che per questioni di certific… - glooit : F1:Russia;Verstappen,incidenti con Hamilton? Dipende da entrambi leggi su Gloo - STnews365 : GP Russia, Max Verstappen: 'Hamilton dimostra di non conoscermi'. Così l'olandese della Red Bull leader del mondial… - FormulaPassion : #F1 | Il pilota finlandese ha ammesso la propria disponibilità ad aiutare #Hamilton #RussianGP - FUnoAT : #F1 #FUnoAT #RussianGP ???? Hamilton sull’incidente con Verstappen: “La vittoria non si conquista in una curva…” -