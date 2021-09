F1 su TV8, programma GP Russia 2021: orari gratis e in chiaro, programma differite (Di giovedì 23 settembre 2021) Archiviato il controverso trittico composto dai GP di Belgio (corso per modo di dire), Olanda (intenso ma soporifero) e Italia (caratterizzato dall’incidente tra Hamilton e Verstappen), la Formula Uno è pronta a ripartire dopo un weekend di pausa. A partire da domani i bolidi turbo ibridi scenderanno in pista a Sochi, dove domenica si disputerà il Gran Premio di Russia, quindicesimo atto del Mondiale 2021. Chiaramente tutti i riflettori saranno puntati sulla lotta per il titolo iridato tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. L’olandese ha 5 punti di vantaggio sul britannico, ma a Sochi dovrà scontare una penalità di tre posizioni in griglia di partenza dopo essere stato ritenuto responsabile dell’incidente con l’inglese in quel di Monza. La Ferrari dovrà invece serrare le fila per provare a recuperare terreno sulla McLaren nella corsa al terzo posto del ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 settembre 2021) Archiviato il controverso trittico composto dai GP di Belgio (corso per modo di dire), Olanda (intenso ma soporifero) e Italia (caratterizzato dall’incidente tra Hamilton e Verstappen), la Formula Uno è pronta a ripartire dopo un weekend di pausa. A partire da domani i bolidi turbo ibridi scenderanno in pista a Sochi, dove domenica si disputerà il Gran Premio di, quindicesimo atto del Mondiale. Chiaramente tutti i riflettori saranno puntati sulla lotta per il titolo iridato tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. L’olandese ha 5 punti di vantaggio sul britannico, ma a Sochi dovrà scontare una penalità di tre posizioni in griglia di partenza dopo essere stato ritenuto responsabile dell’incidente con l’inglese in quel di Monza. La Ferrari dovrà invece serrare le fila per provare a recuperare terreno sulla McLaren nella corsa al terzo posto del ...

Advertising

dea_channel : per la gioia dei suoi innumerevoli fans la divina Elisabetta Canalis??sta conducendo con classe ed eleganza il progr… - paolaokaasan : @65_virna @rete4 @mariogiordano5 @fuoridalcorotv È l'unico programma su questo genere che guardo, altrimenti sono a… - davided81 : Un amico della Volpe, ospite fisso del suo programma del mattino su TV8, ha dedicato a Jo Squillo parole dolci su I… - cantachetipass2 : @GiusCandela Ma che cosa si aspettavano, per un programma banale e povero di contenuti e per di più su #raiuno Nea… - infoitsport : MotoGP oggi, GP San Marino 2021: orario gara, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8 -