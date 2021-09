F1, Mick Schumacher e Nikita Mazepin saranno i piloti della Haas anche nel 2022 (Di giovedì 23 settembre 2021) In occasione del GP di Russia di F1, che si disputerà nel weekend e che vedrà oggi la consueta conferenza stampa dei piloti, l’Uralkali Haas F1 Team ha annunciato che Mick Schumacher e Nikita Mazepin saranno i piloti ufficiali anche nella stagione 2022. Queste le dichiarazioni rilasciate al sito ufficiale della scuderia dopo l’annuncio. Così il team principal Günther Steiner: “Sapevamo di volere continuità al volante nel 2022 e sono felice di confermare esattamente Mick Schumacher e Nikita Mazepin, che gareggeranno per l’Uralkali Haas F1 Team il prossimo anno. Il 2021 ha offerto ad entrambi i ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 settembre 2021) In occasione del GP di Russia di F1, che si disputerà nel weekend e che vedrà oggi la consueta conferenza stampa dei, l’UralkaliF1 Team ha annunciato cheufficialinella stagione. Queste le dichiarazioni rilasciate al sito ufficialescuderia dopo l’annuncio. Così il team principal Günther Steiner: “Sapevamo di volere continuità al volante nele sono felice di confermare esattamente, che gareggeranno per l’UralkaliF1 Team il prossimo anno. Il 2021 ha offerto ad entrambi i ...

