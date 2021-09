F1 | il primo GP di Miami si correrà l’8 maggio 2022

(Di giovedì 23 settembre 2021) Ilstorico Gran Premio didi Formula 1 andrà in scena dal 6 all’8. AlGardens, ad appena ventotto km daBeach, le vetture del Circus sfrecceranno in quella che è l’undicesima sede americana dopo Riverside, Sebring, Watkins Glen, Long Beach, Las Vegas, Detroit, Dallas, Phoenix, Indianapolis e Austin a ospitare una gara. Il circuito è costruito attorno all’Hard Rock Stadium, sede della squadra di football americano deiDolphins e del Masters 1000 didi tennis. SportFace.

rprat75 : @PBorgialli esatto. E' meglio solo perché Jones ha fallito sia a Miami che a Portland, ma Nance è nella migliore de… - CalcioEconomia : La società di criptovalute #XBTO diventa ufficialmente il primo main sponsor nella storia dell'#InterMiamiCF - CalcioEconomia : Inter Miami: il primo main sponsor nella storia del club è XBTO -

Ultime Notizie dalla rete : primo Miami

Sportface.it

Commenta perDalla vecchia Inghilterra agli Stati Uniti. Il Genoa cricket and football club, data di ... il club più antico d'Italia, passa al fondo americano 777 Partners , con sede a. ...... Wyclef Jean e Pras Michel si è esibito per il suoconcerto a distanza di 15 anni dall'ultima ... Los Angeles, Atlanta,, Newark, Washington DC, Parigi e Londra " ieri sera i Fugees hanno ...777 Partners, una società di investimenti alternativi con sede a Miami, ha acquisito la proprietà del Genoa Cricket and Football Club, il club più antico d’Italia. Il ...23 set 2021 - Ieri il trio si è esibito a New York per un concerto speciale, il primo a quindici anni di distanza dalla sua ultima apparizione insieme ...