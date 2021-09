Ci sono problemi iOS 15 con le notifiche ma la soluzione è già pronta (Di giovedì 23 settembre 2021) Tra i problemi iOS 15 lamentati dagli utenti dopo il corposo aggiornamento ci sono quelli relativi alle notifiche silenziate di chiamate, mail, come dei messaggi nelle app di messaggistica e altri alert vari. Non pochi lamentano di non essere più opportunamente avvisati subito dopo aver eseguito il corposo aggiornamento software e dunque è giusto chiarire cosa stia in realtà succedendo sugli iPhone interessati dal presunto bug. Più che parlare di problemi iOS 15 con le notifiche bisognerebbe dire che l’impossibilità di ricevere gli alert dipende da una nuova funzione Focus prevista dagli sviluppatori Apple che ha sostituito in toto quella pure molto utilizzata Do Not Disturb (Non disturbare). Quest’ultima opzione, oramai del tutto superata, consentiva di continuare lo stesso a ricevere le ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 23 settembre 2021) Tra iiOS 15 lamentati dagli utenti dopo il corposo aggiornamento ciquelli relativi allesilenziate di chiamate, mail, come dei messaggi nelle app di messaggistica e altri alert vari. Non pochi lamentano di non essere più opportunamente avvisati subito dopo aver eseguito il corposo aggiornamento software e dunque è giusto chiarire cosa stia in realtà succedendo sugli iPhone interessati dal presunto bug. Più che parlare diiOS 15 con lebisognerebbe dire che l’impossibilità di ricevere gli alert dipende da una nuova funzione Focus prevista dagli sviluppatori Apple che ha sostituito in toto quella pure molto utilizzata Do Not Disturb (Non disturbare). Quest’ultima opzione, oramai del tutto superata, consentiva di continuare lo stesso a ricevere le ...

Advertising

CarloCalenda : Perché i problemi sono complessi, oggi più che mai. E non possono essere ridotti a un sì o no. Compito della politi… - fabioalisei : Io non sono romano e non conosco bene i problemi di #Roma . Ma prima di oggi non avevo mai visto nessuno mettere co… - matteosalvinimi : Una famiglia con un ragazzo autistico, Gaetano, non è stata fatta salire a bordo di un traghetto in partenza da Nap… - Ale_S000 : RT @ParcodiGiacomo: No, non sono 'esitanti', sono persone che, dopo ricerche e confronti, hanno deciso di dire 'no' ai vaccini per i loro p… - MaldinStyle : @FrancescoOrdine Franco ma non ci sono problemi, sono primi in classifica e son tutti felici. Gli stipendi domani -