(Di giovedì 23 settembre 2021) ROMA - La CAN ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le gare della 6ª giornata di Serie B in campo tra sabato 25 e domenica 26 ...

Advertising

sportli26181512 : Arbitri di B, Cittadella-Lecce a Gariglio. Parma-Pisa: Prontera: Ufficiali le designazioni della 6ª giornata: Como-… -

Ultime Notizie dalla rete : Arbitri Cittadella

Corriere dello Sport

ROMA - La CAN ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le gare della 6ª giornata di Serie B in campo tra sabato 25 e domenica 26 ...La massima divisione nazionale maschile verrà presentata domani a Parma, presso ladel Rugby, nel corso di una conferenza stampa [?] L'articolo Top 10: il programma e glidel primo ...Le designazioni complete. Ascoli – Brescia H. 14.00 Massimi Zingarelli – Rocca Iv: Cascone Var: Pezzuto Avar: Valeriani. Cittadella – Lecce H. 14.00 Gariglio Perrotti – Pa ...Questi i nominativi degli arbitri, degli assistenti, dei IV Ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la 6ª giornata di andata del Campionato di Serie B 2021/22 in programma s ...