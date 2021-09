Amici 21, il figlio di Gigi D’Alessio distrutto scoppia a piangere “Io vorrei che mio padre …” (Di giovedì 23 settembre 2021) Quest’anno uno dei ragazzi della scuola di Amici è già, suo malgrado, un personaggio famoso che è apparso, fin da subito, molto sensibile. Stiamo parlando del figlio di Gigi D’Alessio, Luca che si è proposto come cantante rivelando immediatamente la sua celebre paternità e a lui non sono comunque stati riservati sconti sopratutto dall’insegnante di canto, Anna Pettinelli che lo ha attaccato anche molto duramente. Vediamo cosa è accaduto. Luca D’Alessio si sfoga con Rudy Zerbi Luca D’Alessio, che ha scelto per lui il nome d’arte di LDA, nel daytime, si è molto sfogato, fino alle lacrime, con l’insegnante di canto, Rudy Zerbi. Luca ha rivelato a Zerbi che non ha voglia di essere riconosciuti solo perchè figlio di D’Alessio. E poi sciogliendosi in ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 23 settembre 2021) Quest’anno uno dei ragazzi della scuola diè già, suo malgrado, un personaggio famoso che è apparso, fin da subito, molto sensibile. Stiamo parlando deldi, Luca che si è proposto come cantante rivelando immediatamente la sua celebre paternità e a lui non sono comunque stati riservati sconti sopratutto dall’insegnante di canto, Anna Pettinelli che lo ha attaccato anche molto duramente. Vediamo cosa è accaduto. Lucasi sfoga con Rudy Zerbi Luca, che ha scelto per lui il nome d’arte di LDA, nel daytime, si è molto sfogato, fino alle lacrime, con l’insegnante di canto, Rudy Zerbi. Luca ha rivelato a Zerbi che non ha voglia di essere riconosciuti solo perchèdi. E poi sciogliendosi in ...

