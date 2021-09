Altroconsumo pubblica un’indagine sui supermercati e discount più convenienti

(Di giovedì 23 settembre 2021) I punteggi vengono dati non solo per l’economicità del prodotto, ma anche per il miglior rapporto qualità-prezzo La spesa alimentare è una delle voci che pesano di più nell’economia familiare. Trovare prodotti di buona qualità a prezzi competitivi implica un lavoro di ricerca notevole. Allo scopo di agevolare i consumatori,ha condotto una ricerca, L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

skeletron_jack : #oggi #20sett21 #repubblica pubblica questa notizia, dove fare la #spesa per #risparmiare fino ad uno #stipendio an… -

Ultime Notizie dalla rete : Altroconsumo pubblica

Consumatore.com

... tratta di agevolazioni e rapporti con laAmministrazione. In questo video illustra i ... Correlato a quest'ultimo fattore,ricorda altre probabili cause di insuccesso del Bonus Pc ......la Banca d'Italia nota un rincaro "accelerato" dei costi Fino a questo momento abbiamo parlato dell'indagine effettuata da. Ma non è tutto. Anche la Banca d'Italia ogni annol'...I punteggi vengono dati non solo per l'economicità del prodotto, ma anche per il miglior rapporto qualità-prezzo ...L'indagine di Altroconsumo sui costi medi dei c/c mostra una netta crescita per i servizi basati su Internet: spariscono le offerte a costo zero ...