Thiago Motta dopo il ko con la Juve | ' Spezia | devi buttarla dentro'

Siamo andati vicini al 3 - 1: a livello di prestazione a volte abbiamo fatto bene, su altre cose dobbiamo migliorare' così a fine partita a Dazn l'allenatore dello Spezia. La Juve torna ...... ben messo in campo da. Per gli ospiti sugli scudi Dybala, che ha più volte tentato di suonare la carica nel primo tempo ed il primo a rispondere dopo il goal dello svantaggio, Chiesa e ...Lo ha detto l'allenatore dello Spezia, Thiago Motta, al termine della sconfitta subita in rimonta al Picco contro la Juventus, non nascondendo un pizzico di rammarico: "E' mancato mettere la palla ...La prima vittoria del campionato della Juventus è arrivata al quinto turno di Serie A, in casa dello Spezia di Thiago Motta. Vittoria di misura quella agguantata in controrimonta ...