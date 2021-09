Soleil Sorge parole di fuoco: “Io so perchè Antinolfi ha avuto una storia con Belen …” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Colpi di scena in questa sesta edizione del Grande Fratello vip. Il reality è iniziato soltanto da una settimana, ma pare che già siano stati tanti gli argomenti trattati e soprattutto i colpi di scena. Puntuale, così come accaduto spesso nelle altre edizioni, anche in questa è già uscito fuori il nome di Belen Rodriguez. Sicuramente state pensando che era inevitabile visto che all’interno della casa più spiata d’Italia c’è un concorrente che per un po’ di tempo è stato molto vicino alla showgirl Argentina. Grande fratello vip 6, è guerra tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge Stiamo parlando di Gianmaria Antinolfi, ovvero il noto imprenditore Campano che pare abbia avuto un flirt con Belen, subito dopo la separazione da Stefano De Martino nella primavera ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 22 settembre 2021) Colpi di scena in questa sesta edizione del Grande Fratello vip. Il reality è iniziato soltanto da una settimana, ma pare che già siano stati tanti gli argomenti trattati e soprattutto i colpi di scena. Puntuale, così come accaduto spesso nelle altre edizioni, anche in questa è già uscito fuori il nome diRodriguez. Sicuramente state pensando che era inevitabile visto che all’interno della casa più spiata d’Italia c’è un concorrente che per un po’ di tempo è stato molto vicino alla showgirl Argentina. Grande fratello vip 6, è guerra tra GianmariaStiamo parlando di Gianmaria, ovvero il noto imprenditore Campano che pare abbiaun flirt con, subito dopo la separazione da Stefano De Martino nella primavera ...

Advertising

GrandeFratello : Dinamica, empatica, diretta: Soleil Sorge stasera entrerà nella Casa di #GFVIP ?? - GrandeFratello : Il suo intento? Dire a tutti ciò che pensa... anche se dovesse essere scomodo! ?? Non è antipatica... semplicemente… - Soleil_Sorge : Ma è possibile mai che in 24h nessuno faccia un discorso interessante o fumantino che sia? Che barba che noia che… - Soleil_Sorge : Jessica: 'Eh Soleil che riempie tutta la vasca per lavarsi i capelli' Ehm hello Jessy, poco fa le tue sorelline ha… - madamasorge : @Soleil_Sorge ma in generale ho notato che tutta la casa ha il vizio di lasciare sempre il rubinetto aperto, che è… -