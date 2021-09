Scuola: Usr Lazio, 'da primo check nessun caso sospensione prof o bidello no green pass'/Rpt (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) - prof e bidelli contrari al green pass e pronti a rimetterci lo stipendio "pare siano un fenomeno inesistente nel Lazio. Non abbiamo ancora raccolto dati ufficiali, anche perché non c'è stata richiesta alcun tipo di reportistica, ma da un primo check fatto di mia iniziativa con i presidi di alcune scuole, non ho trovato neanche un caso di sospensione". Lo racconta all'Adnkronos il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio, Rocco Pinneri che a riprova di quanto riscontrato ricorda: "anche secondo l'assessorato alla Salute del Lazio che ha incrociato la banca dati dei vaccini con quella degli stipendi fornita da Sogei (che svolge servizi di consulenza informatica per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) -e bidelli contrari ale pronti a rimetterci lo stipendio "pare siano un fenomeno inesistente nel. Non abbiamo ancora raccolto dati ufficiali, anche perché non c'è stata richiesta alcun tipo di reportistica, ma da unfatto di mia iniziativa con i presidi di alcune scuole, non ho trovato neanche undi". Lo racconta all'Adnkronos il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del, Rocco Pinneri che a riprova di quanto riscontrato ricorda: "anche secondo l'assessorato alla Salute delche ha incrociato la banca dati dei vaccini con quella degli stipendi fornita da Sogei (che svolge servizi di consulenza informatica per la ...

TV7Benevento : Scuola: Usr Lazio, 'da primo check nessun caso sospensione prof o bidello no green pass'... - MaioloFilippo : Scuola in Calabria, nominato nuovo vertice Usr: è Antonella Iunti - CISLSCUOLATABR_ : RT @CislPuglia: #Scuola, @CastellucciAnto: buon primo giorno in Puglia a tutti. Ora confronto e condivisione con il #sindacato per proceder… - GianfrancoMicc1 : RT @CislPuglia: #Scuola, @CastellucciAnto: buon primo giorno in Puglia a tutti. Ora confronto e condivisione con il #sindacato per proceder… - AdiconsumP : RT @CislPuglia: #Scuola, @CastellucciAnto: buon primo giorno in Puglia a tutti. Ora confronto e condivisione con il #sindacato per proceder… -