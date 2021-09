Scarpa d’oro 2021: vince Lewandosky (Di mercoledì 22 settembre 2021) Robert Lewandosky ha la vinto la Scarpa d’oro 2021. Il prestigioso riconoscimento è andato all’attaccante polacco del Bayern Monaco per i suoi 41 gol realizzati nella passata stagione. Succede all’italiano Ciro Immobile, triinfatore della passata edizione. Scarpa d’oro 2021: Lewandosky ha meritato il premio? Non c’è dubbio, dal momento che stiamo parlando di uno degli attaccanti più forti e completi a disposizione. 41 gol non rappresentano un record in un singolo campionato,ma è uno dei valori più alti delle ultime stagioni. Hanno fatto meglio di lui solo Jardel(42 gol con lo Sporting Lisbona nel 2002), Messi (50 e 46 col Barcellona nel 2011 e nel 2012) e Cristiano Ronaldo(48 col Real Madrid nel 2015). Le parole di Rober ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 22 settembre 2021) Robertha la vinto la. Il prestigioso riconoscimento è andato all’attaccante polacco del Bayern Monaco per i suoi 41 gol realizzati nella passata stagione. Succede all’italiano Ciro Immobile, triinfatore della passata edizione.ha meritato il premio? Non c’è dubbio, dal momento che stiamo parlando di uno degli attaccanti più forti e completi a disposizione. 41 gol non rappresentano un record in un singolo campionato,ma è uno dei valori più alti delle ultime stagioni. Hanno fatto meglio di lui solo Jardel(42 gol con lo Sporting Lisbona nel 2002), Messi (50 e 46 col Barcellona nel 2011 e nel 2012) e Cristiano Ronaldo(48 col Real Madrid nel 2015). Le parole di Rober ...

