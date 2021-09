Sassoli: «Sto meglio, sono tornato in Italia per curare la polmonite. Grazie a tutti» (Di mercoledì 22 settembre 2021) David Sassoli sta meglio. Lo annuncia lo stesso. «Grazie per tutti i vostri calorosi auguri. Mi sento meglio e ieri i medici dell'ospedale civile di Strasburgo mi hanno permesso di tornare... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 22 settembre 2021) Davidsta. Lo annuncia lo stesso. «peri vostri calorosi auguri. Mi sentoe ieri i medici dell'ospedale civile di Strasburgo mi hanno permesso di tornare...

Advertising

SalvatoreMaior3 : RT @ilmessaggeroit: Sassoli: «Sto meglio, sono tornato in Italia per curare la polmonite. Grazie a tutti» - Gazzettino : Sassoli: «Sto meglio, sono tornato in Italia per curare la polmonite. Grazie a tutti» - Maselli_Andrea : RT @ilmessaggeroit: Sassoli: «Sto meglio, sono tornato in Italia per curare la polmonite. Grazie a tutti» - francang1950 : RT @ilmessaggeroit: Sassoli: «Sto meglio, sono tornato in Italia per curare la polmonite. Grazie a tutti» - ilmessaggeroit : Sassoli: «Sto meglio, sono tornato in Italia per curare la polmonite. Grazie a tutti» -