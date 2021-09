Sampdoria - Napoli, Spalletti ancora senza Mertens e Lobotka (Di mercoledì 22 settembre 2021) Napoli - ancora out Dries Mertens e Stanislav Lobotka . Neanche per la sfida con la Sampdoria Luciano Spalletti avrà a disposizione i due giocatori, ancora alle prese con i rispettivi infortuni. ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 settembre 2021)out Driese Stanislav. Neanche per la sfida con laLucianoavrà a disposizione i due giocatori,alle prese con i rispettivi infortuni. ...

Advertising

lbertozzi : Atualizando as propriedades da Serie A com a venda do Genoa: ???? Atalanta, Cagliari, Empoli, Verona, Juventus, Lazi… - sscnapoli : ??? #SampdoriaNapoli sarà diretta dall’arbitro Valeri di Roma. ?? #ForzaNapoliSempre - zazoomblog : Sampdoria-Napoli Spalletti lancia Lozano dal primo minuto. In difesa torna Manolas - #Sampdoria-Napoli #Spalletti… - zazoomblog : UFFICIALE – La lista dei convocati per Sampdoria-Napoli si rivede Meret - #UFFICIALE #lista #convocati - SampNews24 : Convocati #Napoli per la #Sampdoria: le scelte di #Spalletti -