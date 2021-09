Ragazza di 27 anni muore dopo aver partorito: il figlioletto neonato ricoverato in ospedale (Di mercoledì 22 settembre 2021) Una donna di 27 anni è morta la scorsa notte all'ospedale san Paolo di Savona dopo aver partorito. Il bambino è stato trasferito al Gaslini di Genova. In attesa di riscontro diagnostico, l'Asl ha ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Una donna di 27è morta la scorsa notte all'san Paolo di Savona. Il bambino è stato trasferito al Gaslini di Genova. In attesa di riscontro diagnostico, l'Asl ha ...

