Piazza Vittorio, in corso controlli abusivismo, antidroga e irregolari (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma – Dalle prime ore di questa mattina, nell'area di Piazza Vittorio Emanuele II, in particolare nei giardini "Nicola Calipari", è in corso, da parte della di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale Roma Capitale, un servizio ad "alto impatto" , con la verifica ed il controllo delle persone irregolari sul territorio nazionale lì presenti, il contrasto all'abusivismo, e per la prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Verranno altresì volti dei controlli amministrativi alle numerose attività commerciali che operano sulla Piazza, con particolare riguardo a quegli esercizi caratterizzati dalla presenza incontrollata di persone, spesso ubriache e moleste. Detto servizio, come quelli già svolti nell'area di via ...

